3-летнюю девочку зажали и травмировали двери электрички из Нижнего Тагила

3-летнюю девочку зажали двери электрички из Нижнего Тагила

3-летнюю девочку и ее 71-летнюю бабушку зажало дверями электрички на станции ВИЗ в Екатеринбурге, они получили травмы. Состав ехал из Нижнего Тагила в столицу Урала.

Инцидент случился в июле 2021 года. При выходе из электрички бабушку и девочку зажало дверями, обе пострадавшие получили ушибы головы и шеи, согласно справкам из больниц. Родители несовершеннолетней, которая была доставлена в больницу бригадой скорой помощи, обратились в суд с иском к РЖД и Свердловской пригородной компании, требуя компенсацию морального вреда в сумме 299 тысяч каждой. Истцы указали, что из-за травм девочка и бабушка испытывали физическую боль и нравственные страдания. Однако в транспортных компаниях посчитали, что эта сумма завышена. Вина локомотивной бригады не установлена, факт причинения вреда, а также прямая причинно-следственная связь между воздействием дверей электрички и заявленными истцами душевными страданиями не доказаны, сказано в документе, имеющегося в распоряжении редакции TagilCity.ru. В результате Железнодорожного районный суд Екатеринбурга удовлетворил жалобы истцов частично, СПК обязали выплатить по 20 тысяч рублей каждой из пострадавших. Обе стороны не согласились с таким решением и подали апелляции. Родители указали, что суд первой инстанции не учел при рассмотрении степени страданий возраст, а дети воспринимают боль сильнее, чем взрослые. Однако Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Наибольшая сила сдавливания дверей пришлась бабушку, несовершеннолетней удар пришелся по щеке (было покраснение). Ребенка успели освободить из дверей раньше, она не плакала, были только испуганные глаза, пояснили в суде. Напомним, осенью 2021 года многодетная мать получила травмы, когда выходила из трамвая. Водитель зажал ее дверями и поехал. Из-за нарушения спинального кровообращения ей пришлось проходить длительное лечение. Онемели рука и нога: многодетную маму зажало в дверях трамвая в Екатеринбурге

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