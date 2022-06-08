«Бабушка обделяет вниманием»: тетя жалуется на родственников тагильчанина Максимова

Тетя троих мальчиков, изъятых в детдом у Сергея Максимова, жалуется, что бабушка и дедушка обделяют вниманием неродного сына тагильчанина. Они приносят передачи только двум детям, утверждает женщина.

По словам тети детей Елены Князевой, 20 апреля состоялся суд по лишению родительских прав их отца, Сергея Максимова. На этот раз органы власти снова дали ему полгода на исправление, и кто-то помог отцу-одиночке трудоустроиться на завод. Сейчас он бегает и просит по три ложки сахара, хлеб, суп у знакомых, хотя на прошлой неделе получил аванс. Недавно он весь избитый опять еду у людей просил, на нем лица не видно, рассказала Елена Князева редакции TagilCity.ru. Она отметила, что родители Сергея Максимова навещают мальчиков в детском доме, куда их забрали после того, как у друга отца случилась клиническая смерть из-за передозировки наркотиков. По ее словам, бабушка приносит передачи только двум детям, а старшего игнорирует. Владимир не является родным сыном Сергея, хотя по документам Максимов значится отцом мальчика. Двоим несут печенье, а третьему нет, обделяют вниманием. Для чего их пускают к детям? Чтобы разрушить психику окончательно? считает тетя. Она отметила, что при посещении мальчиков в детском доме необходимо присутствие должностного лица. Кроме того, Елена Князева рассказала, она готовит документы в Верховный суд РФ и не даст детям лишиться права на квартиру. Напомним, за судьбой многодетного отца-одиночки Сергея Максимова редакция TagilCity.ru следит уже более года. Он остался воспитывать троих сыновей после смерти их матери. Из-за условий проживания органы опеки забирали мальчиков в детдом, но потом вернули отцу, который обещал встать на путь исправления и заботиться о сыновьях должным образом. Однако после того, как друга Максимова увезли из их квартиры на скорой помощи из-за передозировки наркотиков, мальчиков второй раз изъяли. Семья из Тагила со скандалами делит детей, пособия и квартиру после смерти матери Семья Максимовых принимала участие в программе «Мужское/женское» на первом канале. Взятые на передаче тесты на наркотики у Сергея показали положительный результат. Многодетному тагильчанину провели тест на наркотики на передаче «Мужское и женское»

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