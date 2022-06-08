Директор 39 лицея в Тагиле заработала больше всех, а рабочие на Урале проведут митинг

Рабочие одного из предприятий Красноуфимска выйдут на митинг из-за долгов по зарплате, стали известны заработки директоров тагильских школ, а прокуратура взяла пробы почвы в Горноуральском — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за среду, 8 июня.

Только двое детей из семьи Максимовых получают посылки в детском доме от бабушки и дедушки. Неродного внука пенсионеры не жалуют, поделилась с TagilCity.ru тетя ребят. Все трое несовершеннолетних по документам являются детьми Сергея Максимова — их изъяли после инцидента с гибелью товарища отца от передозировки. Супруга тагильчанина умерла год назад, после чего история с отправкой несовершеннолетних в детский дом и попытками Максимова встать на путь исправления стала достоянием широкой общественности. Как именно тагильчанин перевоспитывается, а также когда ему вернут детей, читайте в нашем материале. «Бабушка обделяет вниманием»: тетя жалуется на родственников тагильчанина Максимова 2,7 млн рублей заработала в прошлом году директор 39 лицея на Вагонке Нелли Сайфетдинова. Педагог владеет квартирой в 73,1 м² и иномаркой. Она стала самой богатой среди всех руководителей образовательных учреждений Нижнего Тагила. На втором месте по уровню доходов располагается директор школы № 32 Галина Масликова с почти 2,4 млн рублей дохода. Тройку лидеров замыкает руководитель МБОУ СОШ № 23 Ольга Быстрова. Меньше всех (до полумиллиона рублей) заработали директора школы № 12 в Усть-Утке, Центра образования № 1 и МБОУ СОШ № 70 на Вагонке. О том, какой доход имеют директора других топовых школ Нижнего Тагила, а также у кого из руководителей образовательных учреждений города больше всего недвижимости, читайте в материале TagilCity.ru. Больше всего из директоров школ заработала руководитель тагильского лицея № 39 30 проб и образцов земли изъяли специалисты природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила совместно с ветеринарами в Лае. После публикации TagilCity.ru о сливе фекалий в местную реку надзорное ведомство организовало проверку. По словам силовиков, никто из местных жителей на ароматные реки и поля к ним не жаловался. Отдельно вопросом занимается Росприродназор. По результатам исследований будут приняты соответствующие (если, конечно, что-то найдут) меры прокурорского реагирования. Пробы почвы отобраны после слива фекалий в реку Лая агрокомплексом «Горноуральский» Два года условно получил сотрудник ЕВРАЗа в Качканаре за растрату полумиллиона рублей. Помимо этого, свердловчанин должен будет вернуть предприятию похищенные деньги и оборудование. Кстати, иск комбината был удовлетворен лишь частично. А осужденный должен будет не только вести себя подобающим образом два с половиной года, но и регулярно отмечаться в полиции и трудоустроиться. Причем, официально. Интересно, кто возьмет на себя риск принять сотрудника с таким послужным списком? На 2 года осужден за растрату 500 тысяч предприятия экс-работник ЕВРАЗ КГОК А вот работники Красноуфимского завода говорят, что выйдут митинговать. Как в лихие 90-е, когда зарплату практически не платили. ООО «Лотас» оказалось объектом рейдерского захвата, причем, по словам сотрудников компании, местные правоохранительные органы бездействуют, а рабочие не получают зарплаты. Что именно произошло на предприятии, а также у кого свердловчане будут просить момощи, работники предприятия рассказали TagilCity.ru. Из-за долгов по зарплате работники сельхозпредприятия Красноуфимска планируют митинг Большинство дачников и владельцев приусадебных участков не понаслышке знают, что такое — успеть наполнить бочки для полива водой с 4 до 7 вечера, причем в определенные дни недели. Мы говорим сейчас о летнем водопроводе. Трубы проходят через большинство земельных участков, а некоторые тагильчане предпочитают и вовсе отказываться от подобных услуг. Камнем преткновения становятся счета, которые руководства СНТ выставляют дачникам. Что такое летний водопровод и как сэкономить на его использовании, читайте в нашем материале. Как оплачивают летний водопровод дачники и жители частных домов в Нижнем Тагиле Подросток в Екатеринбурге стал жертвой пагубной привычки — начинающий курильщик решил опробовать вейп своего товарища, который друг оставил пострадавшему на хранение. Тайна подростка так и осталась бы секретом, если бы паронагреватель не взорвался во рту мальчика. Ребенок остался без фасадной части зубов, получил рваные раны лица и угодил в больницу. Не исключено, что после выписки страдания подростка не закончатся — родители мальчика тоже проведут с ним воспитательную беседу. Как с ними провели правоохранители. Ведь предупреждает же Минздрав. Вейп взорвался во рту у подростка в Екатеринбурге

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