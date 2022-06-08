Конкурс импакт-проектов для социальных предпринимателей стартовал в России

Конкурс импакт-проектов для социальных предпринимателей стартовал в России
Конкурс импакт-проектов для социальных предпринимателей стартовал в России
Сегодня, 13:33ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
На public talk «Может ли социальный проект быть прибыльным», который состоялся в «Точке кипения», обсудили и пришли к выводу, что да, может. А еще может вполне себе выжить в пандемию и даже найти новые формы развития и поддержания своей устойчивости.

Мероприятие проводил фонд «Навстречу переменам», фонд развития предпринимательства Свердловской области при поддержке мобильного оператора Tele2.

Социальное предпринимательство — это модель бизнеса, которая направлена на решение социальных проблем граждан и общества. Предприятиям, которые работают в этой сфере, оказывается дополнительная государственная поддержка.

Со стороны Министерства инвестиций и развития Свердловской области с 2020 года формируется региональный реестр социальных предприятий, которые в последующем могут рассчитывать на меры государственной поддержки. В 2020 году в реестре было всего 35 таких предприятий, в этом году в него включено уже 85 предприятий, рассказал руководитель отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции Министерства инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов во время мероприятия.

В прошлом году на поддержку социальных предпринимателей в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в пилотном режиме был запущен грант на общую сумму 3 млн рублей. В этом году в бюджете Свердловской области заложено уже более 30 млн рублей, сообщил Евгений Тиханов.

Руководитель отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции Министерства инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов
Фото:TagilCity.ru

Помимо этого помощь социальным предпринимателям оказывают негосударственные фонды. Так, 1 июня стартовал конкурс «Навстречу импакт-стартапам», который реализует фонд «Навстречу переменам» при поддержке мобильного оператора Tele2.

Конкурс направлен на поиск социальных стартапов даже на стадии идеи или тестовой версии, которые предлагают инновационные решения проблем детства и молодежи. Также принимаются заявки от уже действующих организаций и проектов, работающих не более трех лет.

Проекты, которые мы поддерживаем, приходят к нам на самых ранних этапах. Наша цель — поддерживать именно такие идеи — социальные стартапы. Когда есть только идея или прототип или когда только начали работать. Зачастую авторам таких инициатив не хватает уверенности, финансовой грамотности и достаточного объема знаний,рассказала руководитель программ фонда «Навстречу переменам» София Шагинян.

Руководитель программ фонда «Навстречу переменам» София Шагинян
Фото:TagilCity.ru

Заявку на конкурс «Навстречу импакт-стартапам» можно подать в период с 1 по 30 июня. Конкурсный отбор длится шесть месяцев. На этом этапе участники могут получить оценку проекта, а также обменяться экспертными мнениями на семинарах. Победителей конкурса ждет грантовая поддержка в размере до 1,5 млн рублей и участие в программе «Инкубатор», которая длится от года до трех лет. Она включает в себя поддержку со стороны фонда, информационное сопровождение и консультации менторов, одним из которых является мобильный оператор Tele2.

Мы начали взаимодействовать с фондом 10 лет назад. Сотрудники Tele2 участвуют в работе фонда, как консультанты и менторы. Социальные предприниматели хорошо понимают свою специфику работы, но у них могут быть пробелы в знаниях, например, по маркетингу, бухгалтерии или взаимодействии с госорганами. Tele2 оказывает помощь, в консультации победителям, попавших в «Инкубатор». Дополнительно фонд может назначить социальному предпринимателю ментора, который будет помогать ему развивать проект,сообщил менеджер по операциям макрорегиона «Урал» Tele2, ментор фонда Виктор Юдин.

Ментор макрорегиона «Урал» Tele2 Виктор Юдин
Фото:TagilCity.ru

За 10 лет работы фонд «Навстречу переменам» поддержал 380 проектов, которые в свою очередь оказали помощь 430 тысячам детей. Из Урала за семь лет в полуфинал прошло 29 проектов, пять из которых стали финалистами и поступили в «Инкубатор». В их число вошла екатеринбурженка Ольга Махнева, которой принадлежала идея медиации между ребенком и родителями, находящимися в процессе развода.

Медиатор — это посредник в разрешении спорных ситуаций. Когда мы заходили в фонд «Навстречу переменам», социально востребованной эта технология не была от слова совсем. На тот момент, в силу своей основной работы, я много знала о конфликтах в школе, и я понимала, что помогать необходимо не только ребенку, который оказался заложником конфликта. Когда мы начали работать с уголовными делами, то поняли, что семья не является ресурсом для ребенка. Родители не только не считаются с его чувствами, но и он лишается той базы, которая является основной для человека. Два крыла — род папы, род мамы,рассказала TagilCity.ru социальный предприниматель, автор и руководитель «Уральского центра медиации» Ольга Махнева.

Проект Ольги Махневой, который назывался «Вы ему нужны», создавался для помощи детям в сохранении отношений с родителями при их разводе. При реализации проекта фонд «Навстречу переменам» помог Ольге найти инструмент для привлечения потребителей.

Мы рассматривали социальную рекламу, в том числе и рекламу на больших щитах, телекоммуникационные способы, но у нас ничего не шло. И в фонде нам подсказали, что мы не одни, кому важно решить эту проблему. И на самом деле, есть много организаций, на которых возложена эта обязанность — помогать детям. И оказалось, что в этом очень заинтересованы суды, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних, министерство социальной политики,сообщила Ольга Махнева.

На сегодняшний день центр медиации расширил свою деятельность и теперь занимается различными проблемами детей, которые оказались в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации.

Социальные предприниматели Свердловской области могут получить поддержку не только, участвуя в федеральных конкурсах, но и на региональном уровне. Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, отмечает:

В Свердловской области много проектов социальной направленности, особенно среди молодых предпринимателей. Мы выделили эту тему в отдельное направление поддержки. В структуре фонда четвертый год работает Центр инноваций социальной сферы. Он реализует различные образовательные программы, ежегодно проводит конкурс социальных проектов, содействует формированию коопераций с участием крупного бизнеса.

Фонд поддержки предпринимательства на постоянной основе проводит обучающие мероприятия — по вопросам получения статуса социального предприятия, по мерам поддержки самозанятых и планирующих открыть свое дело. Подробности можно узнать на сайте фонда.

Сюжеты:
ЭксклюзивНовости УрФО
Свердловская областьбизнеспредпринимателипредпринимательствоподдержкафондподдержка бизнесасоциальная поддержка#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы