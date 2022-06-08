Конкурс импакт-проектов для социальных предпринимателей стартовал в России

Мероприятие проводил фонд «Навстречу переменам», фонд развития предпринимательства Свердловской области при поддержке мобильного оператора Tele2.
Социальное предпринимательство — это модель бизнеса, которая направлена на решение социальных проблем граждан и общества. Предприятиям, которые работают в этой сфере, оказывается дополнительная государственная поддержка.
Со стороны Министерства инвестиций и развития Свердловской области с 2020 года формируется региональный реестр социальных предприятий, которые в последующем могут рассчитывать на меры государственной поддержки. В 2020 году в реестре было всего 35 таких предприятий, в этом году в него включено уже 85 предприятий, рассказал руководитель отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции Министерства инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов во время мероприятия.
В прошлом году на поддержку социальных предпринимателей в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в пилотном режиме был запущен грант на общую сумму 3 млн рублей. В этом году в бюджете Свердловской области заложено уже более 30 млн рублей, сообщил Евгений Тиханов.
Помимо этого помощь социальным предпринимателям оказывают негосударственные фонды. Так, 1 июня стартовал конкурс «Навстречу импакт-стартапам», который реализует фонд «Навстречу переменам» при поддержке мобильного оператора Tele2.
Конкурс направлен на поиск социальных стартапов даже на стадии идеи или тестовой версии, которые предлагают инновационные решения проблем детства и молодежи. Также принимаются заявки от уже действующих организаций и проектов, работающих не более трех лет.
Проекты, которые мы поддерживаем, приходят к нам на самых ранних этапах. Наша цель — поддерживать именно такие идеи — социальные стартапы. Когда есть только идея или прототип или когда только начали работать. Зачастую авторам таких инициатив не хватает уверенности, финансовой грамотности и достаточного объема знаний,рассказала руководитель программ фонда «Навстречу переменам» София Шагинян.
Заявку на конкурс «Навстречу импакт-стартапам» можно подать в период с 1 по 30 июня. Конкурсный отбор длится шесть месяцев. На этом этапе участники могут получить оценку проекта, а также обменяться экспертными мнениями на семинарах. Победителей конкурса ждет грантовая поддержка в размере до 1,5 млн рублей и участие в программе «Инкубатор», которая длится от года до трех лет. Она включает в себя поддержку со стороны фонда, информационное сопровождение и консультации менторов, одним из которых является мобильный оператор Tele2.
Мы начали взаимодействовать с фондом 10 лет назад. Сотрудники Tele2 участвуют в работе фонда, как консультанты и менторы. Социальные предприниматели хорошо понимают свою специфику работы, но у них могут быть пробелы в знаниях, например, по маркетингу, бухгалтерии или взаимодействии с госорганами. Tele2 оказывает помощь, в консультации победителям, попавших в «Инкубатор». Дополнительно фонд может назначить социальному предпринимателю ментора, который будет помогать ему развивать проект,сообщил менеджер по операциям макрорегиона «Урал» Tele2, ментор фонда Виктор Юдин.
За 10 лет работы фонд «Навстречу переменам» поддержал 380 проектов, которые в свою очередь оказали помощь 430 тысячам детей. Из Урала за семь лет в полуфинал прошло 29 проектов, пять из которых стали финалистами и поступили в «Инкубатор». В их число вошла екатеринбурженка Ольга Махнева, которой принадлежала идея медиации между ребенком и родителями, находящимися в процессе развода.
Медиатор — это посредник в разрешении спорных ситуаций. Когда мы заходили в фонд «Навстречу переменам», социально востребованной эта технология не была от слова совсем. На тот момент, в силу своей основной работы, я много знала о конфликтах в школе, и я понимала, что помогать необходимо не только ребенку, который оказался заложником конфликта. Когда мы начали работать с уголовными делами, то поняли, что семья не является ресурсом для ребенка. Родители не только не считаются с его чувствами, но и он лишается той базы, которая является основной для человека. Два крыла — род папы, род мамы,рассказала TagilCity.ru социальный предприниматель, автор и руководитель «Уральского центра медиации» Ольга Махнева.
Проект Ольги Махневой, который назывался «Вы ему нужны», создавался для помощи детям в сохранении отношений с родителями при их разводе. При реализации проекта фонд «Навстречу переменам» помог Ольге найти инструмент для привлечения потребителей.
Мы рассматривали социальную рекламу, в том числе и рекламу на больших щитах, телекоммуникационные способы, но у нас ничего не шло. И в фонде нам подсказали, что мы не одни, кому важно решить эту проблему. И на самом деле, есть много организаций, на которых возложена эта обязанность — помогать детям. И оказалось, что в этом очень заинтересованы суды, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних, министерство социальной политики,сообщила Ольга Махнева.
На сегодняшний день центр медиации расширил свою деятельность и теперь занимается различными проблемами детей, которые оказались в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации.
Социальные предприниматели Свердловской области могут получить поддержку не только, участвуя в федеральных конкурсах, но и на региональном уровне. Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, отмечает:
В Свердловской области много проектов социальной направленности, особенно среди молодых предпринимателей. Мы выделили эту тему в отдельное направление поддержки. В структуре фонда четвертый год работает Центр инноваций социальной сферы. Он реализует различные образовательные программы, ежегодно проводит конкурс социальных проектов, содействует формированию коопераций с участием крупного бизнеса.
Фонд поддержки предпринимательства на постоянной основе проводит обучающие мероприятия — по вопросам получения статуса социального предприятия, по мерам поддержки самозанятых и планирующих открыть свое дело. Подробности можно узнать на сайте фонда.