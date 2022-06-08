Конкурс импакт-проектов для социальных предпринимателей стартовал в России

Медиатор — это посредник в разрешении спорных ситуаций. Когда мы заходили в фонд «Навстречу переменам», социально востребованной эта технология не была от слова совсем. На тот момент, в силу своей основной работы, я много знала о конфликтах в школе, и я понимала, что помогать необходимо не только ребенку, который оказался заложником конфликта. Когда мы начали работать с уголовными делами, то поняли, что семья не является ресурсом для ребенка. Родители не только не считаются с его чувствами, но и он лишается той базы, которая является основной для человека. Два крыла — род папы, род мамы,рассказала TagilCity.ru социальный предприниматель, автор и руководитель «Уральского центра медиации» Ольга Махнева.