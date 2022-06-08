На 2 года осужден за растрату 500 тысяч предприятия экс-работник ЕВРАЗ КГОК

Наказание в виде двух лет условного лишения свободы получил бывший сотрудник ЕВРАЗ КГОК, растративший около полумиллиона рублей предприятия на свои нужды.

Испытательный срок свердловчанину назначен на два года и шесть месяцев. За это время он должен доказать свое исправление: не менять место жительства, не менее одного раза в месяц регистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции и быть трудоустроенным. Исковое заявление АО «ЕВРАЗ КГОК» суд удовлетворил частично, с учетом доказательств дела и признания подсудимым исковых требований в полном объеме. Имущество на 82,5 тысячи рублей мужчина возвратил предприятию. Взыскать с подсудимого в пользу АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» 405,7 тысячи рублей в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, а также процессуальные издержки в сумме 15,7 тысячи рублей, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении TagilCity.ru. Напомним, бывший сотрудник АО «ЕВРАЗ КГОК» воспользовался банковский картой цеха и купил для личных нужд строительные инструменты. С их помощью он делал ремонты в квартирах жителей Качканара. Сотрудник ЕВРАЗ КГОК потратил 500 тыс завода на инструменты для халтуры по квартирам

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter