Новые пункты приема заявок на догазификацию открыты в Нижнем Тагиле

Расширен список мест, где жители Нижнего Тагила, собирающиеся провести газ к своим участкам и домам, смогут подать заявки на участие в программе догазификации.

В соответствии с действующим с прошлого года планом до 2024 года планируется газифицировать 35 тагильских улиц. Подведением газа непосредственно к домовладениям занимается акционерное общество «ГАЗЭКС». Представители компании принимают заявки у жителей по определенному графику на специально отведенных площадках, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. В этом месяце написать заявления можно: 1) 20 июня с 10:00 до 15:00 в здании администрации Тагилстроевского района на улице Гвардейская, 24; 2) 22 июня с 10:00 до 15:00 в здании администрации Дзержинского района на улице Окунева, 22; 3) 24 июня с 10:00 до 14:00 в поселке Черноисточинск в здании Чащинской территориальной администрации по улице Кирова, 2а. Приходящим на прием при себе нужно иметь следующие документы и сведения: 1) паспорт; 2) адрес дома, который собираются газифицировать; 3) фактическое место жительства подающего заявку; 4) кадастровый номер объекта недвижимости; 5) контактный номер и адрес электронной почты; 6) бумаги, удостоверяющие права собственности на дом и участок; 7) идентификационный номер налогоплательщика; 8) страховой номер индивидуального лицевого счета; 9) схема территории расположения надела с привязкой к публичной кадастровой карте.

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