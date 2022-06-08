Новые пункты приема заявок на догазификацию открыты в Нижнем Тагиле

В соответствии с действующим с прошлого года планом до 2024 года планируется газифицировать 35 тагильских улиц. Подведением газа непосредственно к домовладениям занимается акционерное общество «ГАЗЭКС».
Представители компании принимают заявки у жителей по определенному графику на специально отведенных площадках, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В этом месяце написать заявления можно:
1) 20 июня с 10:00 до 15:00 в здании администрации Тагилстроевского района на улице Гвардейская, 24;
2) 22 июня с 10:00 до 15:00 в здании администрации Дзержинского района на улице Окунева, 22;
3) 24 июня с 10:00 до 14:00 в поселке Черноисточинск в здании Чащинской территориальной администрации по улице Кирова, 2а.
Приходящим на прием при себе нужно иметь следующие документы и сведения:
1) паспорт;
2) адрес дома, который собираются газифицировать;
3) фактическое место жительства подающего заявку;
4) кадастровый номер объекта недвижимости;
5) контактный номер и адрес электронной почты;
6) бумаги, удостоверяющие права собственности на дом и участок;
7) идентификационный номер налогоплательщика;
8) страховой номер индивидуального лицевого счета;
9) схема территории расположения надела с привязкой к публичной кадастровой карте.