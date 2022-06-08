Новый исправительный центр откроется в здании бывшего общежития в Нижнем Тагиле

Осужденные к принудительным работам будут жить в новом пенитенциарном учреждении на Гальянке в Нижнем Тагиле. Дату открытия учреждения держат в секрете.

Новый исправительный центр планируют открыть в Нижнем Тагиле на территории Гальяно-горбуновского массива. Здание бывшего общежития техникума на Черноисточинском шоссе отдают для отбывания наказания мужчин, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. На территории пенитенциарного учреждения будут проживать осужденные к исправительным работам мужчины. Днем они будут работать на предприятиях и в прочих организациях города, а ночью находиться на территории центра. Помимо этого, осужденные должны будут соблюдать установленные здесь правила внутреннего распорядка. В частности, постояльцам нельзя будет выходить за территорию учреждения в темное время суток, выходные и праздничные дни без согласования подобных прогулок с администрацией. Точных сроков в ведомстве не называют, поскольку в здании ведется ремонт. Пока в учреждении идет ремонт, все обустраивается, согласно правилам. Когда будет готов исправцентр — пока говорить рано, рассказали редакции в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Расширение системы исправительных учреждений в Свердловской области началось в 2020 году. Тогда на базе женской колонии ИК-6 Нижнего Тагила был создан аналогичный центр. В настоящее время в УФИЦ состоит на учете 59 осужденных к принудительным работам, все они трудоустроены на предприятия города Нижний Тагил,сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

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