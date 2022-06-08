Предприниматель Забелин поделился секретами выбора постельного белья

Также Забелин рекомендовал изучать информацию о плотности белья, указанную на упаковке. Наилучший вариант — сатиновое белье с плотностью 135-140 г на кв. м. За ним следуют бязь (120 г на кв. м) и поплин (115 г на кв. м).