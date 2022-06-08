Предприниматель Забелин поделился секретами выбора постельного белья

Как сообщает издание news.ru, нужно оказывать предпочтение чистому хлопку. Смесовые ткани имеют плохую гигроскопичность и способствуют потливости.
Еще один совет эксперта — нужно учитывать метод окраски. Пигментированные ткани быстро теряют цвет и оставляют следы на коже. Ткани, окрашенные реактивным методом, более устойчивы в эксплуатации. Для проверки качества окрашивания нужно протереть ткань влажной ватной палочкой.
Также Забелин рекомендовал изучать информацию о плотности белья, указанную на упаковке. Наилучший вариант — сатиновое белье с плотностью 135-140 г на кв. м. За ним следуют бязь (120 г на кв. м) и поплин (115 г на кв. м).
Эксперт рекомендовал выбирать белье известных марок, имеющих много хороших отзывов потребителей.