Сотрудники «Манхэттена» в Екатеринбурге заявили о попытке рейдерского захвата

Сотрудники «Манхэттена» в Екатеринбурге заявили о попытке рейдерского захвата
Сотрудники «Манхэттена» в Екатеринбурге заявили о попытке рейдерского захвата
Сегодня, 12:46ОбществоФото: 1MI
Сотрудница фирмы, которая работает в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге, заявила, что управляющие компании снова начали конфликтовать.

Накануне 7 июня представители компании «Аурус» выгнали охрану и отключили электричество в части здания. Без света остались десятки офисов, сообщили TagilCity.ru в УК «Кировская», которая также возглавляет бизнес-центр.

По словам представителей компании, «Аурус» не имеет права собирать деньги или проводить другие манипуляции, так как все договора заключены с УК «Кировская».

Отмечается, что недавно глава компании Алексей Шешуков заявлял, что отключать электричество не планируется. Кроме того, арбитражным судом уже 4 раза выносилось решение о том, что «Аурус» не имеет права управлять зданием.

Единственной компанией является «Кировский», однако ее сотрудников, по словам представителей, не пускают к критически важным помещениям.

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