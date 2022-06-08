Сотрудники «Манхэттена» в Екатеринбурге заявили о попытке рейдерского захвата

Накануне 7 июня представители компании «Аурус» выгнали охрану и отключили электричество в части здания. Без света остались десятки офисов, сообщили TagilCity.ru в УК «Кировская», которая также возглавляет бизнес-центр.
По словам представителей компании, «Аурус» не имеет права собирать деньги или проводить другие манипуляции, так как все договора заключены с УК «Кировская».
Отмечается, что недавно глава компании Алексей Шешуков заявлял, что отключать электричество не планируется. Кроме того, арбитражным судом уже 4 раза выносилось решение о том, что «Аурус» не имеет права управлять зданием.
Единственной компанией является «Кировский», однако ее сотрудников, по словам представителей, не пускают к критически важным помещениям.