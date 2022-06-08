Статистику по посетителям Эрмитажа за май собрали в МТС

Так, свыше половины посетителей уральского центра Эрмитаж в Екатеринбурге из числа пользователей МТС - молодые люди в возрасте от 25 до 44 лет и их дети. Юноши и девушки до 24 лет включительно и взрослые люди от 45 лет и старше, включая пенсионеров - более редкие гости экспозиций.