Свердловские выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ на специальной платформе

Специальная платформа появилась в Свердловской области для выпускников школ, где они могут посмотреть результаты ЕГЭ и подать апелляцию в случае несогласия с результатами.

Первые баллы появятся уже 10 июня. Это география, литература и химия. Если участник не согласен с баллами, то он может подать апелляцию в течение двух рабочих дней — 13 и 14 июня, сообщили в департаменте информационной политики региона. Для каждого участника на сайте https://gia66.ru создан личный кабинет. Логином в нем является фамилия, а паролем номер заявления о регистрации на ЕГЭ. На портале также показываются данные о пункте, где сдавался экзамен. С 2022 года тут же разрешается подавать апелляцию и увидеть результаты ее рассмотрения, сообщили в Министерстве образования. Там уточнили, что оспорить первую часть работы можно только в случае технической ошибки, к примеру, если компьютер не распознал бланк или ответ. По содержанию апелляцию можно подать только в развернутой части работы. Первая проверка проводится двумя экспертами, а при подаче жалобы — третьим. Практика прошлых лет показывает, что существенных изменений в количестве баллов даже после удовлетворения апелляции не происходит. Кроме того, участник ЕГЭ должен понимать, что в случае повторной проверки его оценку могут как повысить, так и понизить, рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального Минобразования Татьяна Умнова. Все работы экспертам предоставляются без указания личных данных участников экзамена. Когда и где тагильские школьники смогут узнать результаты ОГЭ и ЕГЭ

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