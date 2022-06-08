Татьяна Навка: Компания Navka Show поможет иностранцам с визами

«Ледовое шоу „Аленький цветочек“ — это не только сочетание творческих идей и спортивных достижений, но и присутствие национального колорита, а также современных технологий. В проекте принимает участие множество талантливейших фигуристов, олимпийских чемпионов, а также призеров международных соревнований. Все составляющие спектакля — от костюмов и грима до анимации и музыки — разработаны эксклюзивно», — говорится на сайте проекта.