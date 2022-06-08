Татьяна Навка: Компания Navka Show поможет иностранцам с визами

Отмечается, что зрелищное представление будет проходить с 1 июля по 30 сентября в тематическом парке развлечений «Сочи Парк». Об этом пишет newstracker.ru.
«Ледовое шоу „Аленький цветочек“ — это не только сочетание творческих идей и спортивных достижений, но и присутствие национального колорита, а также современных технологий. В проекте принимает участие множество талантливейших фигуристов, олимпийских чемпионов, а также призеров международных соревнований. Все составляющие спектакля — от костюмов и грима до анимации и музыки — разработаны эксклюзивно», — говорится на сайте проекта.
Главные роли в постановке исполняют звезды отечественного спорта: Алина Загитова, Камила Валиева, Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Маргарита Дробязко, а также Повилас Ванагас.
Организаторы приглашают посетить шоу не только жителей России, но и иностранных граждан. При этом организаторы готовы помочь иностранцам с оформлением виз.
«Чтобы помочь гостям, находящимся не на территории России, приехать и увидеть нашу сказку, компания Navka Show окажет визовую поддержку. Для этого достаточно приобрести билет на шоу «Аленький цветочек», — заявила Навка.
Напомним, что «Аленький цветочек» является третьей по счету постановкой компании Navka Show, продюсером которого стала Татьяна Навка.
Впервые спектакль был представлен в 2019 году в Москве. С того времени его посмотрело свыше полумиллиона зрителей во всем мире.
Специально для шоу шатер «Сочи Парка» был преобразован в современную ледовую площадку площадью 200 куб. метров.
Помимо знаменитых фигуристов в постановке примут участие звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак.