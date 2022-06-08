В День России жители Якутии получат доступ к ресурсу "Поворот на Восток"

Цель авторов проекта – формирование образа Дальнего Востока как важного центра развития региона и страны. На страницах портала будет собрана максимально полная информация о выдающихся жителях, значимых культурных объектах и природных памятниках региона, сообщает yakutia-daily.
Своей задачей создатели ресурса считают предоставление посетителям ресурса со всего мира исчерпывающих знаний о Тихоокеанской России, а также возможности проникнуться очарованием Дальнего Востока.
Проект подлежит многоэтапной реализации. На первом этапе будет создана “галерея” выдающихся персоналий Дальневосточного федерального округа. Здесь представят биографии знаменитых жителей региона с наиболее важными эпизодами, цитатами из интервью и фото.
Далее портал будет наполняться информацией как в части списка персоналий, так и в части новых направлений.
Проект начнет работу благодаря участию государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока и ассоциации музеев Дальнего Востока при содействии аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.