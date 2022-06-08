В «Мягком кинотеатре» DEPO кино для детей до 12 лет - за ноль рублей!

Как работает новая акция и какие фильмы можно смотреть даром
Давно хотите устроить кинодень для всей семьи? С новой акцией «Кино детям — бесплатно!» от «Мягкого кинотеатра» сделать это стало легче и выгоднее.
Всё очень просто: при покупке билета для взрослого на фильмы и мультфильмы с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+ вы можете бесплатно взять с собой на сеанс ребенка до 12 лет.
- Все фильмы, на которые действует акция, отмечены в расписании специальной пометкой «Детям — бесплатно».
- Ребенок до 12 лет включительно может пройти на сеанс бесплатно только в сопровождении родителя (или законного представителя), который оплатил свой билет на этот сеанс.
- С одним взрослым, оплатившим билет, может пройти один ребенок.
- Ребенок проходит в зал без билета. Место для ребенка автоматически бронируется рядом с приобретенным местом для взрослого.
- Чтобы ваш поход в кино был комфортнее, на входе в зал не требуется предъявление документа, удостоверяющего возраст ребенка. Но если ребенок развит не по годам, возьмите, пожалуйста, на сеанс документ, удостоверяющий его возраст.
- Билет по акции можно купить в кассе кинотеатра, на сайте Мягкийкинотеатр.рф или в приложении.
- Акция действует в «Мягком кинотеатре» DEPO по адресу: Свердловское шоссе, 31-В.
— Мы не спрашиваем документы, удостоверяющие возраст ребенка, чтобы избавить вас от лишней суеты. Юному гостю необходимо лишь соответствовать среднему росту ребенка в 6–12 лет — 130–155 см. Если же ваш ребенок развит не по годам, захватите документ, удостоверяющий возраст ребенка.
Вы можете купить детский билет непосредственно в кинотеатре либо онлайн на сайте или в приложении (12+).
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