В «Мягком кинотеатре» DEPO кино для детей до 12 лет - за ноль рублей!

Все фильмы, на которые действует акция, отмечены в расписании специальной пометкой «Детям — бесплатно».

Ребенок до 12 лет включительно может пройти на сеанс бесплатно только в сопровождении родителя (или законного представителя), который оплатил свой билет на этот сеанс.

С одним взрослым, оплатившим билет, может пройти один ребенок.

Ребенок проходит в зал без билета. Место для ребенка автоматически бронируется рядом с приобретенным местом для взрослого.

Чтобы ваш поход в кино был комфортнее, на входе в зал не требуется предъявление документа, удостоверяющего возраст ребенка. Но если ребенок развит не по годам, возьмите, пожалуйста, на сеанс документ, удостоверяющий его возраст.

Билет по акции можно купить в кассе кинотеатра, на сайте Мягкийкинотеатр.рф или в приложении.