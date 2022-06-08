В «Мягком кинотеатре» DEPO кино для детей до 12 лет - за ноль рублей!

В «Мягком кинотеатре» DEPO кино для детей до 12 лет - за ноль рублей!

В «Мягком кинотеатре» DEPO кино для детей до 12 лет - за ноль рублей!

Вчера, 11:00
Общество
Фото: Мягкий кинотеатр
Как работает новая акция и какие фильмы можно смотреть даром

Давно хотите устроить кинодень для всей семьи? С новой акцией «Кино детям — бесплатно!» от «Мягкого кинотеатра» сделать это стало легче и выгоднее.

Всё очень просто: при покупке билета для взрослого на фильмы и мультфильмы с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+ вы можете бесплатно взять с собой на сеанс ребенка до 12 лет.

Подробности акции:

  1. Все фильмы, на которые действует акция, отмечены в расписании специальной пометкой «Детям — бесплатно».
  2. Ребенок до 12 лет включительно может пройти на сеанс бесплатно только в сопровождении родителя (или законного представителя), который оплатил свой билет на этот сеанс.
  3. С одним взрослым, оплатившим билет, может пройти один ребенок.
  4. Ребенок проходит в зал без билета. Место для ребенка автоматически бронируется рядом с приобретенным местом для взрослого.
  5. Чтобы ваш поход в кино был комфортнее, на входе в зал не требуется предъявление документа, удостоверяющего возраст ребенка. Но если ребенок развит не по годам, возьмите, пожалуйста, на сеанс документ, удостоверяющий его возраст.
  6. Билет по акции можно купить в кассе кинотеатра, на сайте Мягкийкинотеатр.рф или в приложении.
  7. Акция действует в «Мягком кинотеатре» DEPO по адресу: Свердловское шоссе, 31-В.

— Мы не спрашиваем документы, удостоверяющие возраст ребенка, чтобы избавить вас от лишней суеты. Юному гостю необходимо лишь соответствовать среднему росту ребенка в 6–12 лет — 130–155 см. Если же ваш ребенок развит не по годам, захватите документ, удостоверяющий возраст ребенка.

Вы можете купить детский билет непосредственно в кинотеатре либо онлайн на сайте или в приложении (12+).

Сюжеты:
Нижний Тагил
киноразвлечениеНижний Тагил
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