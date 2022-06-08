Ведется масштабный ремонт жилого двора на улице Ермака в Нижнем Тагиле

Фронт работ охватывает пространство перед домами номер 40, 40а, 42 и 44. К его обновлению приступили в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
В результате комплексных работ на данной территории увеличится число парковочных мест и проездов, шире и удобнее станут тротуары, появятся новые комфортные площадки для семейного досуга.
По завершении ремонта жителям станет приятнее выходить в безопасный и уютный двор. Не отходя далеко от дома, местные жители смогут заниматься физкультурой и спортом и рассматривать и фотографировать красивые скульптуры и зеленые насаждения.
Подрядчиком, выполняющим работы, выступает ЗАО «Стройкомплекс». Организация уже успешно реконструировала дворы в микрорайоне Лебяжка годом ранее.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев осмотрел ход реконструкции 8 июня. По его словам, трансформации дворов в этом районе позволили за короткое время превратить его из депрессивного в привлекательный. Пинаев поблагодарил жителей за то, что они без проволочек согласовали проект, сообщает пресс-служба администрации города.