Ведется масштабный ремонт жилого двора на улице Ермака в Нижнем Тагиле

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев осмотрел ход реконструкции 8 июня. По его словам, трансформации дворов в этом районе позволили за короткое время превратить его из депрессивного в привлекательный. Пинаев поблагодарил жителей за то, что они без проволочек согласовали проект, сообщает пресс-служба администрации города.