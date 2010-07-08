Администрация Краснодарского края окажет помощь семьям погибших в Азовском море

Расследование уголовного дела о трагической гибели пятерых школьников и их воспитателя взял под личный контроль губернатор Кубани Александо Ткачев. По его решению, родственников погибших доставят до места трагедии спецрейсом самолета «Авиалиний Кубани». Затем таким же спецрейсом за счет края родственников доставят обратно после завершения всех траурных мероприятий. Кроме того, администрация края предоставит им временное жилье в Ейске и возьмет на себя все расходы на траурные мероприятия.