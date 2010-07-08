Администрация Краснодарского края окажет помощь семьям погибших в Азовском море
Власти Краснодарского края пообещали оказать всю необходимую помощь семьям утонувших детей в Ейском районе.
Расследование уголовного дела о трагической гибели пятерых школьников и их воспитателя взял под личный контроль губернатор Кубани Александо Ткачев. По его решению, родственников погибших доставят до места трагедии спецрейсом самолета «Авиалиний Кубани». Затем таким же спецрейсом за счет края родственников доставят обратно после завершения всех траурных мероприятий. Кроме того, администрация края предоставит им временное жилье в Ейске и возьмет на себя все расходы на траурные мероприятия.
7 июля пятеро московских школьников, отдыхающих в лагере "Азов", и их вопитатель утонули во время купания в Азовском море. По данным прокуратуры Краснодарского края, погибшие купались в неположенном месте.
Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших и поручил Генпрокуратуре проверить условия организации летнего детского отдыха по всей стране, уделив особое внимание обеспечению условий безопасности их пребывания.