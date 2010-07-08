Директор музея искусств г. Нижнего Тагила удостоена звания «Заслуженный работник культуры России»

Из них более 20-ти лет является бессменным директором музея. Заслуги Марины Владимировны были неоднократно отмечены на различных уровнях. Она является лауреатом премии имени Клера, учрежденной министерством культуры Свердловской области. В 2008 и 2009 годах Нижнетагильский музей изобразительных искусств становился победителем Всероссийского фестиваля «Интер-музей». А в 2010 году проект Нижнетагильского музея изобразительных искусств «Солдаты. Soldiers. Soldaten…» удостоен гранта благотворительного фонда Потанина, отмечает портал ntagil.org.