Директор музея искусств г. Нижнего Тагила удостоена звания «Заслуженный работник культуры России»
8 июля 2010, 17:22ОбществоОльга
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Директор музея изобразительных искусств Марина Агеева работает в Нижнетагильском музее изобразительных искусств 37 лет.
Из них более 20-ти лет является бессменным директором музея. Заслуги Марины Владимировны были неоднократно отмечены на различных уровнях. Она является лауреатом премии имени Клера, учрежденной министерством культуры Свердловской области. В 2008 и 2009 годах Нижнетагильский музей изобразительных искусств становился победителем Всероссийского фестиваля «Интер-музей». А в 2010 году проект Нижнетагильского музея изобразительных искусств «Солдаты. Soldiers. Soldaten…» удостоен гранта благотворительного фонда Потанина, отмечает портал ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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