"Единый социальный телефон" начал работу в России

По телефону 8-800-555-0-222 из любого региона страны теперь можно круглосуточно получить консультации по вопросам социальной защиты.

Сотрудники «Единого социального телефона» - инвалиды по зрению, слепые и слабовидящие люди. Рабочие места сотрудников оборудованы уникальными считывающими устройствами, преобразующими печатный текст в звуковую информацию. Это поможет операторам читать тексты без посторонней помощи, сообщает ntagil.org.

Глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова пояснила, что «по этому телефону будут круглосуточно приниматься звонки из любой точки России, из любого региона, и предоставляться справочная информация и консультации по самым разным вопросам социальной защиты и социального обслуживания».