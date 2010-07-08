Маршрут свадебных кортежей г. Нижний Тагил станет разнообразнее
8 июля 2010, 17:58ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новый памятник покровителям семейного счастья Петру и Февроние может стать местом паломничества свадебных кортежей. Так считает автор памятника, Александр Иванов.
Памятник выполнен из подручного материала. Автору идеи помогали его ученики. Вместе они ходили по металлобазам и выбирали нужные куски железа. Скрупулезно подобранная металлическая мозаика превратилась в изящную 3-хметровую скульптурную композицию.
В Нижнем Тагиле уже установлено пять работ Александра Иванова. Это и памятник тагильчанам – героям Советского Союза, и Городской ангел на Уральской, Памятник вечному студенту в НТИ УГТУ-УПИ, и несколько дней назад занявший свое место на Карла Маркса пес Шарик, ждущий хозяина, и сегодняшняя композиция на Шихане. По словам скульптора, задумок у него еще очень много. Главное, считает он, чтобы городу это было нужно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей