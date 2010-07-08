Маршрут свадебных кортежей г. Нижний Тагил станет разнообразнее

В Нижнем Тагиле уже установлено пять работ Александра Иванова. Это и памятник тагильчанам – героям Советского Союза, и Городской ангел на Уральской, Памятник вечному студенту в НТИ УГТУ-УПИ, и несколько дней назад занявший свое место на Карла Маркса пес Шарик, ждущий хозяина, и сегодняшняя композиция на Шихане. По словам скульптора, задумок у него еще очень много. Главное, считает он, чтобы городу это было нужно.