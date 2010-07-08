Материнский капитал жительницы г. Нижний Тагил тратят на жилье

За полгода в Нижнем Тагиле принято 40 заявлений на использование средств материнского капитала. Из них 39 - на улучшение жилищных условий и 1 заявление на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы. На обучение детей тагильчанки в этом году пока не тратили материнский капитал. А с 1-го января 2009-го, когда разрешили гасить ипотеку средствами материнского капитала, 372 семьи уже смогли полностью или частично погасить свои кредиты. Всего тагильчанкам выдано почти 5,5 тысяч сертификатов. Размер материнского капитала составляет сегодня 343 тысячи 378 рублей 80 копеек.