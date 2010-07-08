На Среднем Урале появится «Город мастеров»

Как сообщает департамент информполитики губернатора, Невьянск не случайно выбран площадкой для реализации подобного проекта. Город является одним из самых популярных туристических центров области, ежегодно его посещают 60 тысяч гостей.

В рамках проекта планируется на базе старого городского завода Невьянска открыть для просмотра уже потушенные домны, а возле Невьянской башни появятся мастерские, где будут чеканить копии демидовских монет и выпускать продукцию с фирменным клеймом — соболем. Там же можно будет попробовать себя в роли кузнеца или иконописца.