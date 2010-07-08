На Среднем Урале появится «Город мастеров»
8 июля 2010, 16:49ОбществоОльга
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Новый туристический аттракцион «Город мастеров» появится в Невьянске.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, Невьянск не случайно выбран площадкой для реализации подобного проекта. Город является одним из самых популярных туристических центров области, ежегодно его посещают 60 тысяч гостей.
В рамках проекта планируется на базе старого городского завода Невьянска открыть для просмотра уже потушенные домны, а возле Невьянской башни появятся мастерские, где будут чеканить копии демидовских монет и выпускать продукцию с фирменным клеймом — соболем. Там же можно будет попробовать себя в роли кузнеца или иконописца.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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