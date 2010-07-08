NASA предлагает всем желающим слетать на Луну

А также получает возможность общаться с учеными агентства NASA и доступ к видеороликам, рассказывающим о методах исследования далеких миров.

Игра под названием Moonbase Alpha начинается с того, что нужно восстановить базу, пострадавшую от падения метеорита. В дальнейшем геймеру необходимо добывать с помощью роботов различные ресурсы и вести научные исследования на Луне, сообщает Утро.ru.