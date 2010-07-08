NASA предлагает всем желающим слетать на Луну
8 июля 2010, 10:17ОбществоОльга
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NASA выпустила компьютерную игру для исследования Луны. После регистрации на сайте агенства любой желающий становится исследователем ближайшей к Земле планеты.
А также получает возможность общаться с учеными агентства NASA и доступ к видеороликам, рассказывающим о методах исследования далеких миров.
Игра под названием Moonbase Alpha начинается с того, что нужно восстановить базу, пострадавшую от падения метеорита. В дальнейшем геймеру необходимо добывать с помощью роботов различные ресурсы и вести научные исследования на Луне, сообщает Утро.ru.
В конце 2009 г. NASA и софтверный гигант Microsoft выпустили похожую игру Be a Martian ("Будь марсианином"). Если проекты будут успешными, NASA продолжит выпуск "космических" игр.
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