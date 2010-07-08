НЛО в аэропорту Китая

НЛО завис в районе аэропорта Сяошань (город Ханчжоу, провинция Чжэцзян) в среду 7 июля. Пассажирам тут же объявили по громкой связи о закрытии аэропорта.

Увидели НЛО сотрудники аэропорта при помощи специальных устройств. Работа аэропорта была приостановлена и возобновилась через несколько часов, когда объект исчез с приборов диспетчеров. Данные о происшествии сейчас изучают эксперты. Сотрудники аэропорта не стали рассказывать журналистам, как именно выглядел неопознанный объект.