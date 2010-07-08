Новинки на выставке «Оборона и защита» в г. Нижний Тагил

При ликвидации чрезвычайных ситуаций подвижной пункт - основной элемент управления, так как в нем могут разместиться все ответственные лица, оперативная группа и автомобиль связи с экипажем.

Пункт состоит из автомобилей «КамАЗ» повышенной проходимости, которые оснащены всевозможными видами связи: от ультракоротковолновой до спутниковой. Пункт включает тыловые элементы: столовая, энергетические установки и медицинский пункт.

Кроме того, МЧС России на выставке продемонстрирует более двадцати образцов современной пожарно-спасательной техники и оборудования. Среди них пожарная автоцистерна вместительностью 3,2 тонны воды; катера для работ в местах возможного разлива нефти; и лаборатории, предназначенные для определения уровня радиации и контроля химического загрязнения окружающей среды и гусеничный транспортер, незаменимый при тушении лесных пожаров.