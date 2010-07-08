Осьминог безошибочно предсказывает судьбу сборной Германии по футболу

Осьминог Пауль, живущий в океанариуме немецкого города Оберхаузен, предсказал поражение сборной Германии по футболу в полуфинале Чемпионата мира с Испанией.

Дар ясновидения проснулся в осьминоге Пауле в 2008 году во время чемпионата Европы. Точность его предсказаний тогда составила 80%. На чемпионате мира 2010 года осьминог-оракул не ошибается: он уже предсказал победы Германии над Австралией, Ганой, Англией и Аргентиной, а также поражение от Сербии и теперь еще от Испании.

Как сообщает РИА Новости, перед матчами немецкой команды в аквариум, где живет осьминог, опускают два пластиковых контейнера, в каждом из которых находится ракушка. Один из контейнеров помечен флагом немецкой сборной, а другой - флагом соперника команды Германии. Пауль предсказывает победу той команды, из контейнера которой вытаскивает ракушку.