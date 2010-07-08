Пункты охраны общественного порядка создаются в г. Нижний Тагил

Администрация города выделила для них 7 нежилых помещений по адресам: Азовская, 4, Лебяжинская, 19, Фрунзе, 30, Щорса, 21, Мира, 42, Черноисточинское шоссе, 1, Горняка, 37. Планируется, что в пунктах будут дежурить сотрудники частных охранных предприятий. Там же участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних будут принимать граждан. Пункты охраны общественного порядка будут работать круглосуточно, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.