Следствие по факту ЧП в спецназе г. Нижний Тагил продлено

Как сообщил Накануне.RU следователь по особо важным делам военно-следственного управления ПУрВО Сергей Парфёнов, все еще не озвучены результаты медицинской экспертизы, которая проводилась в институте физической культуры Санкт-Петербурга. Именно от ее выводов можно будет принять процессуальное решение. Пока же, по словам следователя, обвинение никому не предъявлено.

Кроме того, срок следствия продлен еще на месяц. Как добавил Сергей Парфёнов, экспертное заключение должно стать известно уже на этой неделе. Трагедия произошла 15 марта, когда, как установило следствие, Артем Борисов обратился в воинскую часть 6748, чтобы поступить на военную службу в это подразделение. После тестовых испытаний, в том числе поединка по правилам рукопашного боя, ему стало плохо, и 18 марта он скончался в больнице.