SMS-ки разрушают психику подростков
8 июля 2010, 10:43ОбществоОльга
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Австралийские ученые изучили влияние SMS-сообщений на психическое здоровье подростков. Влияние это признано губительным, негативно влияющим на психику подростков и молодых людей.
В результате исследований в психиатрии появилось несколько новых наименований психических растройств. Так, больному "текстофренией" кажется, что ему пришло сообщение, он отчетливо слышит сигнал или чувствует вибрацию, но на самом деле ему ничего не приходит. У тех, кто не имеет возможности обмениваться смс-ками, развивается "текстотревожность".
"Посттравматическим текстовым расстройством" страдают подростки, набирающие сообщения на ходу и в это врем теряющие связь с реальностью, натыкающиеся на прохожих. Больные "SMS-перебором" печатают большое количество эсэмэсок в короткие сроки.
Согласно последним исследованиям, количество текстовых сообщений, отправляемых подростками, за последние два года возросло на 89%.
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