SMS-ки разрушают психику подростков

В результате исследований в психиатрии появилось несколько новых наименований психических растройств. Так, больному "текстофренией" кажется, что ему пришло сообщение, он отчетливо слышит сигнал или чувствует вибрацию, но на самом деле ему ничего не приходит. У тех, кто не имеет возможности обмениваться смс-ками, развивается "текстотревожность".