В г.Нижний Тагил появится памятник, посвященный дню семьи, любви и верности
8 июля 2010, 12:08ОбществоОльга
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8 июля, в день семьи, любви и верности, в Нижнем Тагиле откроют памятник православным покровителям семьи и брака Петру и Февронии.
Скульптура расположена на горе Шихан, сообщает e2-e4.tv. По словам директора музея изобразительных искусств Марины Агеевой, городские скульптуры должны напомнить людям о доброте, о красоте мира и самых трепетных чувствах.
День семьи был принят в 2008 году по инициативе депутатов Думы. Символ этого праздника - ромашка, поэтому многие российские города сегодня украшены именно этими цветами.
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