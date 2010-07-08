В г.Нижний Тагил появится памятник, посвященный дню семьи, любви и верности

Скульптура расположена на горе Шихан, сообщает e2-e4.tv. По словам директора музея изобразительных искусств Марины Агеевой, городские скульптуры должны напомнить людям о доброте, о красоте мира и самых трепетных чувствах.

День семьи был принят в 2008 году по инициативе депутатов Думы. Символ этого праздника - ромашка, поэтому многие российские города сегодня украшены именно этими цветами.