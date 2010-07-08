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В одной из квартир г.Нижний Тагил обнаружен труп со связанными руками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В одной из квартир г.Нижний Тагил обнаружен труп со связанными руками

8 июля 2010, 08:50ОбществоОльга
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