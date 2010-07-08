В одной из квартир г.Нижний Тагил обнаружен труп со связанными руками
8 июля 2010, 08:50ОбществоОльга
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В Нижнем Тагиле обнаружен труп 39-летнего гражданина со связанными за спиной руками. ПО информации судебно-медицинских экспертов, смерть наступила в результате удушения, сообщает www.apiural.ru.
По словам пресс-секретаря Следственного управления СКП РФ по Свердловской области Александра Шульги, в ночь с 7ого на 8ое июля в квартире дома по проспекту Строителей было обнаружено тело гражданина В. 1971 года рождения со связанными за спиной электрическим шнуром руками.
В ходе судебно-медицинской эспертизы было установлено, что мужчину задушили. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ «причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть». Основная рабочая версия следствия - пьяная ссора с собутыльниками.
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