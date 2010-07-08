В одной из квартир г.Нижний Тагил обнаружен труп со связанными руками

По словам пресс-секретаря Следственного управления СКП РФ по Свердловской области Александра Шульги, в ночь с 7ого на 8ое июля в квартире дома по проспекту Строителей было обнаружено тело гражданина В. 1971 года рождения со связанными за спиной электрическим шнуром руками.