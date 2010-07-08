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В параде открытия «Обороны и Защиты» в г. Нижний Тагил поучаствует легендарный Т-34
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В параде открытия «Обороны и Защиты» в г. Нижний Тагил поучаствует легендарный Т-34

8 июля 2010, 17:04ОбществоОльга
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