В параде открытия «Обороны и Защиты» в г. Нижний Тагил поучаствует легендарный Т-34

Легендарная машина Второй мировой войны – танк Т-34 – примет участие в параде открытия. В ходе выставки пройдет демонстрация эксплуатационных возможностей дорожно-строительной техники и демонстрация боевых возможностей военной техники производства УВЗ. На открытой площадке будут представлены инженерные машины корпорации, а также новые виды продукции – мобильная буровая установка и тяговый модуль вагонов. Получить полное представление о деятельности и продукции корпорации Уралвагонзавод, а также о перспективных разработках посетители смогут в павильоне № 3.