Выставка рисунков на партах открылась в Екатеринбурге

Организаторы называют «Паракули» явлением неформального рисования: «Оно интересно именно тем, что рисовать люди могут несознательно. Сидя на скучной лекции или на совещании мы бессознательно выводим квадратики или линии, а потом это превращается в рисунки. Такие рисунки можно назвать массовым визуальным сознанием, или сравнить с искусством каллиграфии. Писать умеют все, но каждый делает это по-своему. Есть специалисты, умеющие по почерку определить характер человека, но чтобы понять рисунки, специальные знания не нужны. Это понятный всем графический язык. Со временем он станет историческим, культурным документом, как сейчас стало им старое граффити».