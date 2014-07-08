А будет ли город теплым? Область отказала Нижнему Тагилу в финансировании приоритетного социального проекта

Об этом сегодня на аппаратном совещании объявил первый заместитель главы Владислав Пинаев. Напомним, в 2013 году за счет средств областного и городского бюджета были выполнены капитальные ремонты 16,9 км тепловых сетей, на общую сумму 211 млн рублей. В итоге, всего было заменено более 45 км тепловых сетей, что является лишь 5%-ми от общей протяженности. Сюда же вошли затраты областного и местного бюджетов (50/50) в сфере газификации микрорайонов Голый Камень и Старая Гальянка. Очевидно, что помощь области в данном случае – необходима.

Однако теперь будут действовать по-другому, объявил первый зам. «Городу придется справляться своими силами». Первое поручение от Владислава Пинаева касается деятельности всех ресурсоснабжающих предприятий по работе с долгами населения. А их у жителей – больше 800 миллионов рублей. Не секрет, что в городе есть и злостные неплательщики, чьи долги копятся годами. С ними, в первую очередь, и будут разбираться – последуют суды.

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