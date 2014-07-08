Химический парк «Тагил» подтвердил свой статус

Вообще форум «Индустриальные проекты в России» проводится, начиная с 2010 года, и зарекомендовал себя уникальной площадкой, которая объединяет профессионалов в области индустриальных парков, инвесторов, представителей органов государственной власти, финансовых институтов, крупнейших консультационных компаний и экспертных организаций. Форум проходит при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, а его организатором выступает Ассоциация индустриальных парков.

Специалисты Химического парка «Тагил» участвовали в форуме наряду с 750 делегатами из 44 регионов России и 18 стран мира.

Работу форума-2014 открыл министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В ближайшее время, как он отметил в своем выступлении, в Правительство будет внесен проект постановления, предусматривающий предоставление субсидий управляющим компаниям индустриальных парков, в размере девяти десятых установленной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Субсидироваться будут расходы по кредитам, привлеченным на капитальное строительство инфраструктуры и объектов промышленности индустриальных парков. В рамках этой меры поддержки в 2014 году планируется выделить из федерального бюджета 250 млн. руб. Еще одной мерой станет возмещение субъектам Российской Федерации расходов на создание инфраструктуры индустриальных парков за счет части налогов, уплачиваемых резидентами в федеральный бюджет. В полной мере программа распространится на государственные индустриальные парки. Для парков частных она будет применима в формате «до границ» – то есть на создание подъездных путей и коммуникаций до территории парка.

Стоит отметить, что за последний год общее число индустриальных парков России выросло с 80 до 101. Из них 45 являются действующими и 56 – проектируемыми; 75 – площадками greenfield и 26 – brownfield; 61– частными и 40 – государственными. Парки охватывают территорию 40 регионов с общим количеством рабочих мест более 70 000 и средней наполненностью 53% . На территориях всех действующих индустриальных парков за последний год появилось 195 резидентов, а общее количество инвестиционных проектов, размещенных в этих кооперациях, уже преодолело тысячный рубеж. Учитывая, что 6 лет назад в нашей стране не было индустриальных парков как таковых, статистика и перспективы развития данного сектора экономики экспертами оцениваются как позитивные.

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