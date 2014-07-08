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Химический парк «Тагил» подтвердил свой статус
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Химический парк «Тагил» подтвердил свой статус

8 июля 2014, 15:50ОбществоCorey
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