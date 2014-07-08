«Лежачие полицейские» появились там, где накануне сбили пенсионерку (ФОТО)

Напомним, вчерашним вечером на этом месте под колеса автомобиля попала пожилая женщина. Сейчас она в больнице в коме 2-ой степени.

Пользователи неоднократно отмечали, что соответствующие атрибуты на дороге устанавливаются только после серьезных происшествий. В ГИБДД, в свою очередь, на это однажды заявили:

К сожалению, сейчас со стороны промзоны появляются разнообразные торгующие организации – центры притяжения людей. Ситуация она нестабильна, она изменяется всегда. Организация движения не стоит на месте. Сегодня – здесь улица, на которой пешеходов нет, построили магазины – получается, что необходимо подстраиваться. В наше время эти изменения настолько быстро происходят, что иногда невозможно уследить.

Однако именно про данное место в ГИБДД уже отмечали, пообещав изменить ситуацию к декабрю 2013.

Добавим, что на улице Пархоменко, там, где накануне появились необозначенные искусственные неровности, уже есть некоторые знаки и разметка.