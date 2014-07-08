Необычный дизайн и креативная мебель

Для того, чтобы креативная мебель в доме выглядела уместно, она должна соответствовать общему интерьеру. Такие предметы фантазии мастеров нравятся не всегда и не всем. Но если выбирать то, что вызывает восхищение у хозяев дома, то гостям это тоже наверняка понравится.

Полетом воображения дизайнера «рождается» креативная мебель, получается она красивая и необычная. Особой функциональности от нее ждать не стоит. Поэтому, выбирая ассиметричный диван для гостиной, не стоит возлагать на него большие надежды как на спальное место.

Иногда дизайнеры воплощают такую футуристическую форму в своих изделиях, что бывает сложно понять, для чего именно она предназначается. У предметов мебели красивые формы, ошеломляющий вид, но для повседневного использования они подойдут не каждому.

Но если вы человек творческий и цените все необычное, то тогда стоит выбирать такие вещи, заказ на которые оформляется как в России, так и в других странах.

Это может быть Чехия, которая славится своей качественной и долговечной мебелью. Отправляясь в Прагу, вы сможете заказать отель самостоятельно или воспользоваться услугами туристической фирмы, чтобы облегчить себе процесс ознакомления с местной дизайнерской мебелью.

Этот красивый и старинный город издавна манит путешественников со всего мира. И не зря, ведь тут есть на что посмотреть! Если вы никогда не бывали в столице Чехии, то сможете совместить приятное с полезным. Приобрести хорошую мебель и побывать в одной из самых красивых европейских столиц. Для комфортного проживания можно выбрать топ отель прага полна хороших мест для отдыха.

Варианты креативной мебели

Но если вы не хотите никуда ехать, мебель можно приобрести и в России. Отечественные производители тоже предлагают много вариантов, позволяющих украсить свой дом. В наличии у них есть различные модели, которые удовлетворят вкус самых изысканных покупателей.

Есть стол, на столешнице которой растет газон. Он подойдет для любителей природы и позволит наслаждаться зеленью в любое время года, при любой погоде.

Или же книжная полка, которая выполнена в форме дерева. Это словно древо знаний, с которого можно «сорвать» плоды-книги.

Для ванной комнаты можно выбрать раковину со встроенным аквариумом. Умываясь с утра, хорошо понаблюдать за рыбками, которые поднимут настроение на целый день. Сама ванна может быть выполнена из стекла, что создаст эффект полной прозрачности. Как будто вода наполняется в невидимую емкость.