«Плакаты Первой мировой войны» покажут в Нижнетагильском музее ИЗО
В этом году исполняется сто лет со дня начала Первой мировой войны - одного из самых кровопролитных и масштабных военных конфликтов в истории человечества, в который оказались втянутыми десятки стран, а в результате распалось четыре империи и погибло более 20 млн. человек.
Крупнейший музей России - Государственный исторический музей (Москва), обладающий многомиллионной коллекцией, способной проиллюстрировать любой отрезок российской истории, представляет передвижной проект-выставку «Плакат Первой мировой войны».
9 июля 2014 года в 14.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится открытие выставки из коллекции Государственного исторического музея «Плакат Первой мировой войны».
Это четвертая выставка из ГИМа в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. На выставке можно увидеть архивные документы, в том числе - факсимиле актов отречений императора Николая II и великого князя Михаила Александровича, Декрет о мире и подлинное сочинение очевидца Революции 1917 года, а также фотографии, плакат и листовки военного времени.
Поскольку бумажные источники очень хрупки, специально для выставки созданы высококачественные копии подлинников. Также экспозиция дополнена военной формой рядового русской армии 1914 года из частной коллекции Сергея Плотникова (Екатеринбург).
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