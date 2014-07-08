«Плакаты Первой мировой войны» покажут в Нижнетагильском музее ИЗО

Это четвертая выставка из ГИМа в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. На выставке можно увидеть архивные документы, в том числе - факсимиле актов отречений императора Николая II и великого князя Михаила Александровича, Декрет о мире и подлинное сочинение очевидца Революции 1917 года, а также фотографии, плакат и листовки военного времени.