Помощь городу. Евраз направляет щебень по запросам жителей Нижнего Тагила

К депутату Нижнетагильской городской Думы по 13 избирательному округу, сотруднику ЕВРАЗ НТМК Константину Шведову поступили многочисленные обращения от жителей ГГМ с просьбой благоустроить территории детских садов и школ района.

8 июля, то есть сегодня, состоится доставка и отгрузка щебня в школы № 40 и № 69. Константин Шведов лично будет присутствовать во время проведения работ. Для школы № 69 щебень в количестве 75 тонн необходим для проведения ремонта отмостки здания, для школы № 40 – 120 тонн для благоустройства территории учебного заведения.

Следующие по маршруту детские сады (№ 202, № 188, № 184), каждому из которых будет доставлено по 5 тонн щебня на подсыпку дорожек, отсыпку отмостки здания и выравнивание участков.

Напомним, что в прошлом году ЕВРАЗ направил 13 000 тонн щебня и более 600 тонн песка на социально-значимые городские объекты. В Нижнем Тагиле щебень и песок были направлен во дворы более чем 90 многоквартирных домов и 50 детских садов, в учреждения образования и культуры. С использованием строительных материалов производиться отсыпка дорог, внутридомовых проездов жилых домов и социальных городских объектов, обустройство песочниц во дворах и детских садах.

Подобные программы ЕВРАЗ также реализует в городах Качканар и Нижняя Салда.

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