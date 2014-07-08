С помощью системы «Безопасный город» удалось раскрыть убийство

С начала года преступлений категории тяжких и особо тяжких в Ленинском районе совершено 304 – это на треть меньше, чем за такой же период прошлого года. Несмотря на снижение, уровень преступности в Ленинском районе остается самым высоким в Нижнем Тагиле – за 6 месяцев здесь зарегистрировано 1267 преступления – примерно на 100 больше, чем в Дзержинском и Тагилстроевском районах, сообщает официальный сайт города.

Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров потребовал от сотрудников отдела полиции №16 усилить работу на тех направлениях, которые сегодня «проседают». Это раскрытие тяжких преступлений и работа с малолетними правонарушителями. Он дал три месяца на улучшение криминогенной ситуации в Ленинском районе и рекомендовал сотрудникам отдела полиции №16 активнее использовать возможности системы «Безопасный город», поскольку она даёт больше данных, чем старые методики сыска.

Так, например, с помощью новой системы было раскрыто убийство, совершенное 12 июня. Тогда на центральном кладбище города рано утром было найдено тело неизвестного мужчины. Полицейские признаются, что шансов раскрыть преступление было минимум. Убитый, как выяснилось позже, поймал попутку в другом городе. В Нижнем Тагиле ни водитель, ни пассажир никого не знали. Убить пьяного пассажира таксист решил спонтанно, когда увидел у него в кошельке приличную сумму денег. И тут же покинул Нижний Тагил. По камерам наблюдения полицейские отследили и вычислили машину убийцы и задержали его.

Напомним, первая очередь системы «Безопасный город» запущена в этом году. Видеокамеры установлены в особо людных местах, зафиксированная информация хранится на серверах в течение месяца. Познакомиться с опытом работы «Безопасного города» в Нижний Тагил приезжают полицейские со всей России.