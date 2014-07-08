Сергей Носов поздравляет тагильчан с Днем семьи, любви и верности

День Петра и Февронии - ответ на европейский День святого Валентина. Мощи этих святых, покровителей христианского брака, хранятся в городе Муром, но сегодня, напомним, все тагильчане и гости города могут приложиться к ним Скорбященском женском монастыре на Новой Кушве.

Сергей Носов, глава Нижнего Тагила, также не оставил без внимания этот светлый праздник. Со своим словом он обращается ко всем тагильчанам:

Уважаемые тагильчане!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья – это не только основа любого государства и фундамент духовно-нравственного развития всего общества. Для каждого из нас это источник сил и вдохновения, опора в трудные минуты, то место, где нас любят и принимают со всеми нашими достоинствами и недостатками.

Семья – главное богатство для многих людей, ведь никакие успехи в карьере или материальные ценности не сравнятся с тем счастьем, которое дарит нам любовь родных и близких. С ними мы делим и радости, и печали, в них находим ежечасную поддержку.

В этот праздничный день хочу пожелать, чтобы во всех тагильских семьях царили любовь и понимание. Счастья вам, согласия и благополучия.

Глава города

Нижний Тагил

С. К. Носов

Не зря слово «жена» у многих народов заменялось словосочетанием «хранительница семейного очага». Именно женщина во все времена украшала и благоустраивала жилье - шкурами в первобытные времена или турецкими коврами сейчас - не суть важно. Главное, что именно благодаря им жильё становится настоящим уютным домом, в который было приятно возвращаться.