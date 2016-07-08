15 июля в 17.00 состоится детский праздник в честь открытия магазина федеральной сети «КАНЦПАРК»

15 июля в Нижнем Тагиле открывается магазин федеральной сети «КАНЦПАРК». В магазине по адресу, Карла Маркса, 77 будет представлен большой ассортимент товаров для учебы и творчества.

Некоторым школьникам пора обновить свои портфели. В магазине они найдут и ранцы, и рюкзаки, и сумки.

Для младшеклассников представлен большой ассортимент ортопедических ранцев. Они легкие, комфортные, с большим количеством отделений, со светоотражающими элементами. Детям нравятся яркие ранцы – они выбирают модели с любимыми героями сказок, мультфильмов. Родителей же, прежде всего, заботит комфорт и безопасность изделий. В магазине «КАНЦПАРК» можно найти ранцы, одновременно удовлетворяющие запросы и взрослого, и ребенка.

Ученики старших классов предпочитают более сдержанную расцветку, но функциональность аксессуара и тут немаловажна. У рюкзаков укрепленная спинка, продуманная система воздухообмена, что продлевает срок их использования и делает их более комфортными при носке. Юноши и девушки могут подобрать себе здесь молодежные рюкзаки ярких и нейтральных расцветок.

Следует упомянуть, что для первоклассников и их родителей процесс подготовки к школе является особенно волнительным. Маленьким школьникам для обучения счету и чтению понадобятся счетные палочки, кассы для букв и цифр, цветная бумага, картон, ножницы, альбомы, кисти, краски. В магазине есть готовые наборы для первоклассника, причем в подарочной упаковке. Родственники и друзья могут сделать малышам, собирающимся поступать в школу, подарки.

Школьники постарше в магазине могут приобрести тетради от 12 до 200 листов, глобусы, ручки и карандаши разных производителей, линейки, транспортиры, готовальни, дневники, альбомы для черчения и рисования и многое другое.

Кроме того, можно присмотреть не только что-то для учебы, но и для творчества: ватман, пастель, гуашь, акварель, карандаши, фломастеры, папки для художественных работ.

В отделе творчества можно подобрать различные развивающие игры, наборы для рисования пластилином, картины из песка, наборы для мыловарения, рукоделия, для выращивания кристаллов, конструкторы. Ребенку будет интересно пробовать себя в чем-то новом, ставить эксперименты.

Отправляясь с детьми в путешествие – на поезде или на самолете – можно взять с собой в дорогу игры и наборы для развития детей: и ребенку интересно, и время пролетает быстрее. В магазине «КАНЦПАРК» большой выбор различных игр, развивающих моторику: наборы для рукоделия, для создания гравюр, раскраски, аппликации.

Также в магазине представлено множество товаров для офиса: бумага для принтера, папки, системы архивации, калькуляторы, не говоря уже о скрепках, степлерах, резаках и прочих канцелярских аксессуарах.

В день открытия магазина 15 июля каждый покупатель получит дисконтную карту. Кроме того, в магазине проводится акция: до конца июля при покупке товаров на сумму 400 или 800 рублей «КАНЦПАРК» дарит подарки – на выбор покупателя.