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15 июля в 17.00 состоится детский праздник в честь открытия магазина федеральной сети «КАНЦПАРК»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 июля в 17.00 состоится детский праздник в честь открытия магазина федеральной сети «КАНЦПАРК»

8 июля 2016, 17:20ОбществоМарина
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