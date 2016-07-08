2 миллиона рублей требует пенсионер из Ревды за доступ к своему садовому участку, под которым прорвало водовод

По информации издания, 6 июня в коллективном саду СУМЗ-3 прорвало водовод контррезервуара «Водоканала», обеспечивающего рабочее давление в городских водопроводных сетях. В результате аварии жители верхних этажей в высотках Ревды испытывают трудности с водоснабжением: напор воды слишком слабый или ее нет совсем. Устранить аварию на данный момент не представляется возможным, так как повреждена труба, расположенная под садовым участком пенсионера, который запрещает въезд техники на грядки. Мужчина требует проведения работ вручную или выплаты компенсации в размере 2 миллионов рублей до начала работ. Чтобы не допустить порчи посадок экскаватором «Водоканала», пенсионер даже построил баррикады на въезде.