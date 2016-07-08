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2 миллиона рублей требует пенсионер из Ревды за доступ к своему садовому участку, под которым прорвало водовод
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 миллиона рублей требует пенсионер из Ревды за доступ к своему садовому участку, под которым прорвало водовод

8 июля 2016, 16:05Общество
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