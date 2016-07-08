2 миллиона рублей требует пенсионер из Ревды за доступ к своему садовому участку, под которым прорвало водовод
О противостоянии пенсионера и администрации города, начавшемся еще в июне, рассказывает портал Ревда-инфо.ru.
По информации издания, 6 июня в коллективном саду СУМЗ-3 прорвало водовод контррезервуара «Водоканала», обеспечивающего рабочее давление в городских водопроводных сетях. В результате аварии жители верхних этажей в высотках Ревды испытывают трудности с водоснабжением: напор воды слишком слабый или ее нет совсем. Устранить аварию на данный момент не представляется возможным, так как повреждена труба, расположенная под садовым участком пенсионера, который запрещает въезд техники на грядки. Мужчина требует проведения работ вручную или выплаты компенсации в размере 2 миллионов рублей до начала работ. Чтобы не допустить порчи посадок экскаватором «Водоканала», пенсионер даже построил баррикады на въезде.
24 июня договориться с мужчиной приезжал лично глава администрации Ревды Михаил Матафонов. Однако уговоры чиновника не возымели действия: пенсионер стоит на своем. Требуя компенсации, в разы превышающей реальную стоимость участка, и оставляя тысячи людей без холодной воды, пытаясь сохранить личный урожай, мужчина, по мнению Матафонова, занимает явную антиобщественную позицию.
Ввиду того, что иными способами достичь договоренности не получается, предприятие «Водоканал» подало иск в суд. Пенсионер, в свою очередь, написал заявление полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Игорю Холманских. Судебное заседание состоится 11 августа.
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