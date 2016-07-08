3 детей и взрослый пропали в уральском лесу: пошли за ягодами и не вернулись

В Шалинском районе в лесу потерялась группа, передает E1.RU. Вчера в полдень, 7 июля, ребята пошли в лес за ягодами из поселка Сарга. Обратно домой они не вернулись. Вечером того же дня родители забили тревогу: оповестили о происшествии пожарных и полицейских.

Установлено, что в лесу пропали взрослый и трое несовершеннолетних: 8-ми, 15-ти и 17-ти лет. Скорее всего, они заблудились, считают спасатели. По их информации, кто-то из группы, судя по всему, смог залезть на дерево, набрать по телефону экстренный вызов и сообщить о случившемся. После этого связь с пропавшими пропала.

Сейчас их поиски ведут сотрудники полиции, спасатели, а также местные жители.

16 июня в лесу под Нижним Тагилом тоже пропал человек. Пожилая дачница ушла из поселка Антоновский, чтобы набрать ягод, и не вернулась домой.