Летом екатеринбургские связисты будут ловить любителей лазить по антенным сооружениям

Руководство уральского филиала предприятия «Связь-Безопасность» намерено организовать засады для поимок руферов, бейсджамперов и тех, кто любит снимать экстремальные видео на антенно-мачтовых сооружениях. Об этом рассказал сегодня глава организационно-инспекторского отдела компании Александр Воробьев.

Такие меры связаны с тем, что в теплое время значительно возрастает число незаконных проникновений на объекты теле- и радио-антенные сооружения. Znak.com, со ссылкой на замначальника отдела исполнения административного законодательства городского управления МВД Александра Воробьева пишет, что уже 21 человек привлечен к ответственности за то, что нарушил пропускной режим охраняемого объекта.

В то же время, прогулки по антенным сооружениям чреваты не только штрафом, но и ухудшением здоровья экстремалов. Ведь, как отметил директор уральского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Игорь Глухих, находясь вблизи подобных построек, молодые люди получают значительную долю облучения. А это может привести к раковым заболеваниям.