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Малыши стояли в окнах на пятом этаже: полицейские Кировграда предотвратили возможную трагедию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Малыши стояли в окнах на пятом этаже: полицейские Кировграда предотвратили возможную трагедию

8 июля 2016, 16:25Общество
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