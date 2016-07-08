Малыши стояли в окнах на пятом этаже: полицейские Кировграда предотвратили возможную трагедию

В Кировградскую полицию поступило сообщение: в окнах жилого дома на 5-м этаже стоят дети. Сотрудники МВД тут же выехали на место. Обнаружив, что квартира заперта, они приняли решение – взломать дверь. Были вызваны сотрудники МЧС, которые и вскрыли замок. Работники силовых структур обнаружили в квартире 2-х малышей: девочку 2-х лет и мальчика 4-х лет. Дети были напуганы. Взрослых в квартире не было.

При дальнейшем выяснении обстоятельств, полицейские узнали, что их родители уехали в Невьянск на целый день в поисках работы. Ситуация была усугублена еще и тем, что дети остались без еды на весь день. Семья, в которой воспитываются эти дети, состоит на учете как неблагополучная, родители злоупотребляют алкоголем. Уже многократно с ними проводились беседы, но результата это не принесло. Родители продолжают воспитывать и растить детей ненадлежащим образом, за что были привлечены к административной ответственности. В дальнейшем будет решаться вопрос о возможности лишения родительских прав этих граждан.