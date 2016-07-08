Новый раздел для пенсионеров появился на Едином портале госуслуг
8 июля 2016, 08:20Общество
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В новом разделе Единого портала государственных и муниципальных услуг сконцентрирована вся необходимая информация о выходе на пенсию по старости, выплатах и льготах. Минкомасвязи сообщает, что пока раздел работает в тестовом режиме.
На портале впервые появился такой раздел, где есть вся необходимая информация о доступных услугах важного жизненного события, отмечают в Минкомсвязи.
Пока доступны две услуги – «Выход на пенсию» и «Помощь пенсионерам». Помимо рубрики «Вопрос-ответ», первая позволит людям узнать данные пенсионного счета, а также подать заявление о выходе на пенсию по старости. В дальнейшем местный орган ПФ через 10 дней после подачи всех документов будет назначать страховую пенсию. Вторая услуга содержит информацию о возможности получения социальных льгот на различные виды товаров.
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