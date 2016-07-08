Обновленный сайт нашей кулинарной студии!
8 июля 2016, 15:10ОбществоПоветкина Екатерина
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Добрый вечер!Хотим представить Вашему вниманию обновленный сайт нашей кулинарной студии http://bonnaty.
Добрый вечер!
Хотим представить Вашему вниманию обновленный сайт нашей кулинарной студии http://bonnaty.ru/!
Теперь Вы сможете:
• Задать нам вопрос онлайн и получить на него ответ тут же;
• Узнавать новости о студии;
• Узнавать о новинках и проходящих акциях;
• Узнавать о мероприятиях, которые проходят в Bon Naty;
• Сделать заказ на дому;
• Оставить свои предложения и отзывы;
• Посмотреть увлекательное видео;
• Увидеть невероятные фотографии из истории Bon Naty;
• Узнавать новую и полезную информацию о шоколаде и не только;
Ждем Вас на нашей страничке!
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