Ресурсоснабжающие компании Нижнего Тагила успешно готовятся к отопительному сезону: в аутсайдерах - управкомпании

По данным директора «Нижнетагильских тепловых сетей» Андрея Обельчака, все работы по котельной на Гальянке проведены, скоро будет закончена установка шкафа возбуждения на турбогенераторе. Помимо этого, были отремонтированы 6 тепловых камер и ревизия 15% всей запорной арматуры.

Специалисты «Тагилэнерго» заменили коллекторы и провели ремонт турбин, а котельные обеспечили углем и дровами на 45 суток работы.

Успешно готовятся к отопительному сезону и на объектах «Горэнерго»: на 28% выполнены работы по котельным, на сетях – на 48%, передает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Управляющие компании по-прежнему остаются среди отстающих. Уровень реализации всех мероприятий здесь не превышает и 12%. По заявлению Сергея Носова, если это будет продолжаться и дальше, он соберет совещание с участием руководителей УК.