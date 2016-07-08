Ресурсоснабжающие компании Нижнего Тагила успешно готовятся к отопительному сезону: в аутсайдерах - управкомпании
О выполненных работах и о том, что еще предстоит сделать в течение 2,5 месяцев, руководители организаций обсудили на встрече с мэром.
По данным директора «Нижнетагильских тепловых сетей» Андрея Обельчака, все работы по котельной на Гальянке проведены, скоро будет закончена установка шкафа возбуждения на турбогенераторе. Помимо этого, были отремонтированы 6 тепловых камер и ревизия 15% всей запорной арматуры.
Специалисты «Тагилэнерго» заменили коллекторы и провели ремонт турбин, а котельные обеспечили углем и дровами на 45 суток работы.
Успешно готовятся к отопительному сезону и на объектах «Горэнерго»: на 28% выполнены работы по котельным, на сетях – на 48%, передает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Управляющие компании по-прежнему остаются среди отстающих. Уровень реализации всех мероприятий здесь не превышает и 12%. По заявлению Сергея Носова, если это будет продолжаться и дальше, он соберет совещание с участием руководителей УК.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru