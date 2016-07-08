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Ресурсоснабжающие компании Нижнего Тагила успешно готовятся к отопительному сезону: в аутсайдерах - управкомпании
Сюжеты:
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Ресурсоснабжающие компании Нижнего Тагила успешно готовятся к отопительному сезону: в аутсайдерах - управкомпании

8 июля 2016, 11:10ОбществоТимофей Данилов
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