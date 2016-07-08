Сухой бассейн: для радости и здоровья
Одним из популярных развлечений для детей является сухой бассейн с шариками: в него с удовольствием «ныряют» даже малыши, которые испытывают страх перед водой.
Если первоначально такие яркие конструкции можно было увидеть лишь на игровых площадках или в детских центрах, то сейчас они доступны практически каждой семье.
Полезное развлечение
Сухие бассейны с шариками можно рассматривать не только как инструмент для игр, но и как оздоровительный комплекс: его использование позитивно сказывается на физическом и интеллектуальном развитии детей:
- шарики создают массажный эффект, который положительно влияет на функционирование организма ребенка;
- «плаванье» способствует укреплению опорно-двигательной системы малыша, а также тренирует все группы мышц, участвующие в формировании правильной осанки;
- развлечение помогает выработке мелкой моторики, связанной с развитием мозга;
- сухой бассейн с шариками стабилизирует эмоциональный фон детей: он дарит малышам радость, позволяя выплескивать негатив;
- движение в необычной среде позволяет формировать физические навыки и чувство равновесия;
- развлечение прекрасно подойдет для гиперактивных малышей: в игровом комплексе они смогут избавляться от избытка энергии;
- яркие шарики можно применять для разнообразных развивающих игр: с их помощью малыши научатся считать, различать цвета и размеры;
- в отличие от водоемов, такие конструкции безопасны, и родители могут оставлять в них ребенка или компанию детей без постоянного присмотра.
Советы по выбору сухих бассейнов с шариками
В настоящее время подобные игровые комплексы широко представлены на рынке. При выборе изделий необходимо обращать внимание на надежность продавца: в Екатеринбурге таким поставщиком является фирма «Золотое детство», в ассортименте которой представлен широкий ассортимент сухих бассейнов, включая трансформеры, которые можно сложить и разобрать в любом удобном месте.
При покупке следует учитывать:
Параметры помещения. Комплексы имеют различную форму и размер, что непременно следует принимать во внимание, планируя их приобретения. Для небольшой комнаты оптимальный выбор – угловая модель, для просторного помещения можно взять большой бассейн.
Возраст ребенка. В продаже можно встретить конструкции, предназначенные для детей разных возрастов. Малышу будет достаточно небольшого надувного бассейна, а старший дошкольник предпочтет более сложный комплекс.
Дополнительные функции. Помимо обычных бассейнов в продаже можно встретить варианты с дополнительными функциями и аксессуарами (подсветка, зеркальная панель, горки). При их выборе следует учитывать, насколько эта конструктивная особенность будет полезна и/или интересна ребенку.