Сухой бассейн: для радости и здоровья

Если первоначально такие яркие конструкции можно было увидеть лишь на игровых площадках или в детских центрах, то сейчас они доступны практически каждой семье.

Полезное развлечение

Сухие бассейны с шариками можно рассматривать не только как инструмент для игр, но и как оздоровительный комплекс: его использование позитивно сказывается на физическом и интеллектуальном развитии детей:

шарики создают массажный эффект, который положительно влияет на функционирование организма ребенка;

«плаванье» способствует укреплению опорно-двигательной системы малыша, а также тренирует все группы мышц, участвующие в формировании правильной осанки;

развлечение помогает выработке мелкой моторики, связанной с развитием мозга;

сухой бассейн с шариками стабилизирует эмоциональный фон детей: он дарит малышам радость, позволяя выплескивать негатив;

движение в необычной среде позволяет формировать физические навыки и чувство равновесия;

развлечение прекрасно подойдет для гиперактивных малышей: в игровом комплексе они смогут избавляться от избытка энергии;

яркие шарики можно применять для разнообразных развивающих игр: с их помощью малыши научатся считать, различать цвета и размеры;

в отличие от водоемов, такие конструкции безопасны, и родители могут оставлять в них ребенка или компанию детей без постоянного присмотра.

Советы по выбору сухих бассейнов с шариками

В настоящее время подобные игровые комплексы широко представлены на рынке. При выборе изделий необходимо обращать внимание на надежность продавца: в Екатеринбурге таким поставщиком является фирма «Золотое детство», в ассортименте которой представлен широкий ассортимент сухих бассейнов, включая трансформеры, которые можно сложить и разобрать в любом удобном месте.

При покупке следует учитывать:

Параметры помещения. Комплексы имеют различную форму и размер, что непременно следует принимать во внимание, планируя их приобретения. Для небольшой комнаты оптимальный выбор – угловая модель, для просторного помещения можно взять большой бассейн.

Возраст ребенка. В продаже можно встретить конструкции, предназначенные для детей разных возрастов. Малышу будет достаточно небольшого надувного бассейна, а старший дошкольник предпочтет более сложный комплекс.