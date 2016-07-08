В Нижнем Тагиле за первое полугодие совершено более 3000 преступлений и 4000 правонарушений (ФОТО)

За этот период в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе выявлено почти 3 тысячи преступлений, а также 4 тысячи правонарушений.

Кроме того, по информации пресс-группы управления МВД «Нижнетагильское», в этом году на 6,3% увеличилось число преступлений, которые были совершенны вследствие распития алкогольных напитков.

Отметим, что любители злоупотреблять спиртным составляют основную массу тех, кто совершает правонарушения во время семейных и бытовых скандалов.

238 таких тагильчан состоят на профилактическом учете. По месту их жительства было организовано почти 600 проверок, в ходе которым правоохранители проводили беседы с нарушителями, с целью прекращения противоправного деяния, а также отказ от злоупотребления алкоголем.

В Нижнем Тагиле и Горноуральском округе функционирует больше полусотни помещений для приема граждан. Задача встреч правоохранителей с жителями города: обеспечение общественной безопасности и охрана общественного порядка. Планируется, что на следующей неделе такой опорный пункт будет открыт в поселке Старатель на Гагарина, 19.

ФОТО: пресс-группа УМВД России «Нижнетагильское»